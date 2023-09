Manovra di bilancio | vertice di maggioranza | tensione fra Meloni e Salvini

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Ladiincombe e l’appuntamento per i capigruppo dellaè a Palazzo Chigi, nel tardo pomeriggio del 6 settembre. L’atmosfera non è delle più serene. Ildi, in vista del prossimo Consiglio dei ministri di giovedì 7 settembre ha come obiettivo principale quello di definire i contorni della prossimaeconomica. La premier Giorgiavuole tenere una linea rigorista, mentre il ministro Matteovorrebbe aprire di più i cordoni della borsa. Ma i margini di movimento saranno più stretti del previsto. È infatti proprio dall’economia, quella italiana e quella mondiale, che arrivano le cattive notizie. I venti di recessione che spirano da noi come in Europa, il rallentamento della Cina, i prezzi ...

