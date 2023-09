Manovra | Crippa | “Ecco quali sono le priorità della Lega” VIDEO

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Andrea, vicesegretario federale, in esclusiva ai nostri microfoni sulla: “Laha delle”.leda inserire nella prossimadi bilancio? Lo abbiamo chiesto ad Andreadeputato e vicesegretario federale del partito guidato da Matteo Salvini. Andreain esclusiva ai nostri microfoni – Notizie.com – © AnsaOnorevole, oggi il premier Meloni incontra i capigruppomaggioranza. Sul tavolo cosa c’è? “Il tema prioritario sarà quello...

Roma, 05 settembre 2023 "Il tema dellaè incombente. Sarà unadifficile, non vorrei essere nei panni di Giorgetti, con le elezioni europee alle porte. Le ... le parole di Andrea, ...Video su questo argomento(Lega): "Lasarà complicata, il superbonus è stato gestito male e ora è da risolvere" Le risorse pubbliche utilizzate 'producono effetti economici liberando ...... laeconomica d'autunno e il debito pubblico in crescita: sono questi i grandi temi da cui ... Michele Emiliano, Piercamillo Davigo, Luigi Bisignani, Francesco Boccia, Andrea, e Gianni ...

Manovra, Crippa: "Rigore Europa mai stata amichevole con questo ... Vivere Roma

«Si trovano prendendo in considerazione il condono fiscale», risponde sicuro il vicesegretario leghista Crippa. Tajani ufficialmente insiste ... poi la vera e propria manovra. Ci sarà tempo per ...(Agenzia Vista) “Il tema della manovra è incombente. Sarà una manovra difficile, non vorrei essere nei panni di Giorgetti, con le elezioni ...