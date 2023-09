Maltempo in Grecia | due morti | strade allagate e auto bloccate dal fango

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Una donna e' stata trovata morta nella zona di Paltsi, non lontano dalla citta' di Volos, nellacentrale, a seguito della tempesta "Daniel" che sta colpendo il Paese per il secondo giorno ...

Si tratta della seconda vittima del, dopo che un uomo e' morto ieri nei pressi di Volos, travolto da un torrente. La tempesta ha colpito duramente lacentrale: nell'unita' periferica ...È lail paese più colpito dalla violenta ondata dicausata da un vortice ciclonico fermo proprio su quella zona del Mediterraneo. Queste immagini arrivano da Volos, travolta da alluvioni ...Ilha colpito anche l'isola di Evia, la seconda più grande della, dove nella zona orientale i fiumi sono straripati danneggiando le case e le infrastrutture. La tempesta si sta ...

Alluvione in Grecia: Volos in ginocchio per le inondazioni dovute al forte maltempo Corriere TV

Una donna e' stata trovata morta nella zona di Paltsi, non lontano dalla citta' di Volos, nella Grecia centrale, a seguito della tempesta ...L’effetto non sarà quello devastante e mortale che si sta registrando tra Grecia, Turchia e Bulgaria, dove si contano i morti per le inondazioni dovute al maltempo, ma anche il Mezzogiorno sarà ...