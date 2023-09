Maltempo in Grecia | allagamenti a Volos | video

(Di mercoledì 6 settembre 2023) È lail paese più colpito dalla violenta ondata dicausata da un vortice ciclonico fermo proprio su quella zona del Mediterraneo. Queste immagini arrivano da, travolta da alluvioni che hanno trasformato le strade in veri e propri torrenti in piena capaci di trasportare auto ed oggetti di ogni tipo.

Ilha colpito anche l'isola di Evia, la seconda più grande della, dove nella zona orientale i fiumi sono straripati danneggiando le case e le infrastrutture. La tempesta si sta ...... aziende e strade e un uomo è morto dopo il crollo di un muro a causa del, hanno dichiarato martedì i vigili del fuoco. La tempesta Daniel ha colpito laoccidentale e centrale da ...Per il sito iLMeteo.it infatti un'Europa capovolta con sole a Nord etrae Sud Italia, molto intenso soprattutto sulla penisola ellenica e sul Mar Ionio meridionale. In arrivo l'...

Alluvione in Grecia: Volos in ginocchio per le inondazioni dovute al forte maltempo Corriere TV

Vittime e feriti si registrano nella Grecia centrale a seguito della tempesta “Daniel“, che sta colpendo il Paese per il secondo giorno consecutivo.Allerta meteo nel fine settimana, percorsi già battuti dai temporali. Rovanperä a caccia di rivincite dopo la débâcle in Finlandia ...