Mai più voti sotto al 4 Il dibattito sulla nuova regola nella scuola in Alto Adige

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Settembre è arrivato, e per tanti studenti italiani l’inizio dellasi avvicina. Ma i bambini e i ragazzi di Bolzano sono già in aula da ieri, 5 settembre 2023, quando l’anno scolastico è cominciato portando con sé un’importante novità: unalegge ha abolito ial 4. La proposta era stata portata avanti dall’assessore allatedesca dell’Philip Achammer, che aveva dichiarato, come riportato da Rai News: Non vedo nessun senso nel dare un ‘tre’ o un ‘due’ a uno studente. Non hanno un valore pedagogico (…) La valutazione non è un processo neutro e quella rappresentata dal sistema didecimale è centrata sulle prestazioni, e sta alla base di un’idea diselettiva e non autenticamente ...