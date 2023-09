Mahmood ha fatto il botto | i guadagni da capogiro del cantante

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Secondo bilancio colper Alessandro Mahmoud, in arte «». Il, infatti, ha costituito a fine del 2020 la Milotic srl di cui è azionista di controllo al 90% mentre il restante 10% è della madre Anna Frau che è anche amministratore unico. Qualche settimana fa a Milano i due soci hanno approvato il bilancio 2022 chiuso con un utile di 483mila euro rispetto a quello di 246mila euro del primo bilancio, tutto riportato a nuovo, a fronte di ricavi balzati anno su anno da 664mila euro a quasi 2,5 milioni. La società vanta crediti verso clienti per quasi 1,2 milioni, ha 672mila euro di liquidità e debiti per 897mila euro, in gran parte verso fornitori. Scomponendo i ricavi 2,2 milioni sono stati realizzati in Italia, 105mila euro in Europa e il resto altrove. A proposito dei crediti verso i clienti la nota integrativa ...