«Ma sono pazzi? Davanti a tutti?» | il furto d’auto in tempi record nel Barese Il colpo identico nella stessa città a luglio – Il video

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Nuovonel centro abitato di Giovinazzo, in provincia di Bari, lain cui lo scorso 7era stato immortalato un episodiopiazza principale. Anche stavolta la scena è stata immortalata da uno smartphone, autori un ragazzo e una ragazza che si trovano in auto poco distanti. «Ma?» esclama la ragazza all’altro passeggero invitandolo ad andare via. Il tutto ancora una volta si svolge tra i passanti e i clienti dei locali, con i ladri a volto coperto che riescono a portare via una Renault Captur in poche mosse. La tecnica è simile al caso precedente: un’auto di grossa cilindrata spinge l’auto finita nel mirino dei criminali che, dopo ...

Significa essere sicuramente, sicuramente votati alla sofferenza, sicuramente coscienti del ... Sitolti anche delle soddisfazioni, intendiamoci, ma non è questo che conta per loro. Per loro ..."Ma! Davanti a tutti" esclama la ragazza all'altro passeggero invitandolo ad andare via. Il tutto ancora una volta si svolge tra i passanti e i clienti dei locali, con i ladri a volto ..."Ma!" commenta una ragazza mentre gli altri invitano alla calma e ad aspettare. Non è chiaro se qualcuno abbia chiamato le Forze dell'ordine per denunciare quel che stava avvenendo. L'...

"Ma sono pazzi!", filmano in diretta il furto d'auto: il video spopola sul web La7

Ancora un furto di auto davanti a tutti a Giovinazzo, in provincia di Bari. Un gruppo di ragazzi riprende la scena: "Ma sono pazzi!", commenta una ragazza. Il video, pubblicato sui social, è ...Quali sono i supermercati dove si risparmia ... «Stangata da 1.267 euro per le famiglie» Scontrini “pazzi”, spaghetto all'astice pagato 126 euro in un ristorante di Siracusa: «E' una rapina».