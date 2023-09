Lutto nell' auto - Addio a Pietro Cozzi

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Un tragico incidente sull'A26 con la Tonale., con sua moglie Marisa, ci hanno lasciato così, ieri pomeriggio. Classe da Lancista, ma con il Biscione nel cuore da sempre,, fondatore della storica concessionaria Alfa Romeoa cittadina di Legnano e poi deus ex machina, insieme alla figlia Elisabetta, dell'omonimo Museo, è sempre stato un accumulatore seriale, ma di gran livello. Unico obiettivo, quello di recuperare tutte le Alfa che gli capitavano a tiro. Come la Giulietta TI Giallo Cina, capostipite ed emblema della famosa frase "Mettila lì", una sorta di mantra per, per poi proseguire verso il primo dei pezzi unici conservati dal Museo, la Giulia TI Super grigio fumo di Londra. Le sue, quasi tutte in condizioni originali, con ...

... ed entrambi nascono dal desiderio di elaborare unaltrimenti insanabile (in Experience la ...tanta acrimonia la distinzione tra "realtà" e invenzione (i famosi "tratto da una storia vera" )'...... chi ha vissuto un forte stress o un grande dolore , chi ha attraversato uno chi ha dovuto ... Come è cambiata, come medico estetico, dopo la malattia "'aprile 2021 ha scoperto di avere un ...Sospesa la federcalcio indiana Denunciata un'indebita influenza da parte di terzi'attività ... Hollywood chiude 300 cinema ma la Cina ne ha aperti 2 mila Hollywood inper la chiusura ...

Lutto nel cinema italiano, a 93 anni è morto il regista Giuliano Montaldo La Gazzetta del Mezzogiorno

L’incidente si è verificato a Ceraso, in Cilento: l’uomo è morto sul colpo. A Sassano, di cui l’uomo era originario, sono stati rinviati gli eventi in programma. Tragedia ieri in Cilento, nella provin ...Lutto per il mondo del calcio femminile: è morta, a soli 17 anni, Naomi Mendoza. Originaria della Isole Canarie Naomi giocava nella Nazionale under 17 e faceva il portiere del Guiniguada.