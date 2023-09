Lutto nel mondo dello spettacolo | è morto Giuliano Montaldo

(Di mercoledì 6 settembre 2023), regista genovese, si è spento all’età di 93 anni nella sua casa di Roma. L’uomo ha avuto accanto fino alla fine la moglie Vera Pescarolo, con la figlia Elisabetta e i due nipoti Inti e Jana Carboni. I funerali saranno in forma privata.: la carriera da regista Regista e sceneggiatore, L'articolo proviene da Il Difforme.

Il mondo del cinema è in: è spento nella sua casa di Roma il regista, sceneggiatore e attore Giuliano Montaldo. Nato a Genova1930, Montaldo avrebbe compiuto 94 anni il prossimo 22 febbraio. SEGUIRANNO ...Era il decano dei registi italianimondo del cinema italiano, che perde il decano più amato. È morto infatti nella sua casa romana il regista Giuliano Montaldo. Montaldo, che era nato a Genova il 22 febbraio del 1930 ed aveva ...Le sue auto, quasi tutte in condizioni originali, con il 'profumo' e il fascino che solo i veicoli d'antan possono vantare, sono lìsuo Museo, quasi attoniti per quello che è successo. Spetta ora ...

Lucca, lutto nel mondo rossonero: è morto Diego Checchi LA NAZIONE

Roma, 6 set. (Adnkronos) - Lutto nel mondo del cinema italiano, è morto il regista Giuliano Montaldo. Aveva 93 anni. Montaldo, nato a Genova il 22 febbraio del 1930, è morto nella sua casa romana. Il ...Lutto nel mondo del cinema italiano, che perde il decano più amato. È morto infatti nella sua casa romana il regista Giuliano Montaldo. Montaldo, che era nato a Genova il 22 febbraio del 1930 ed aveva ...