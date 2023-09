Lukaku-Ciampino | Procura Velletri apre inchiesta su auto danneggiate | responsabili rischiano 5 anni

Commenta per primo Il giorno dello sbarco adi Romelo, arrivato a Roma lo scorso 29 agosto, rischia di diventare un pomeriggio amaro per i tifosi vandali arrampicatisi sui tettini delle auto per vedere il neo acquisto ...Sono stati giorni intensi questi per Romelu. Il nuovo attaccante della Roma ha ricevuto l'omaggio dei tifosi giallorossi prima all'aeroporto die poi in un Olimpico tutto esaurito. "Big Rom", nonostante il poco tempo a ......della Lazio a Napoli' scrive un tifoso facendo riferimento ai vandali di. E ancora: 'Non avremo fatto un mercato da 8 come la Roma. Non avremmo il miglior attaccante del mondo che è. ...

Lukaku a Ciampino, aperta inchiesta su auto distrutte: tifosi rischiano 5 anni di carcere Tutto Napoli

Tuttavia il suo arrivo nella capitale non è piaciuto proprio a tutti, la questura ha infatti aperto un’inchiesta sul giorno del suo atterraggio a Ciampino. Roma, guai con l’arrivo di Lukaku: aperta ...Le immagini dell’arrivo di Lukaku a Roma, o meglio all’aeroporto di Ciampino, hanno fatto il giro del mondo. Perché vedere oltre 5 mila tifosi accalcati e accaldati – era il 29 agosto, una giornata ...