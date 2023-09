Lukaku a Roma e auto danneggiate | partono le denunce

(Di mercoledì 6 settembre 2023) (Adnkronos) – “Al di là dell’aspetto mediatico, ora ci sono ragazzi, lavoratori, che si sono ritrovati con lee non possono spostarsi”. Lo afferma all’Adnkronos l’avvocato Massimo Cavatorta che assiste due dei proprietari diche hanno presentato denuncia dopo l’assalto dei tifosi a Ciampino per l’arrivo di Romelulo scorso 29 agosto, quando diversi tifosi dellasono saliti sui tettucci delleper osservare il nuovo centravanti giallorosso. Sulla vicenda sono in corso accertamenti dopo lepresentate alla polizia in servizio all’aeroporto. Il reato ipotizzato è quello di danneggiamento aggravato avvenuto in una manifestazione aperta al pubblico. “Un reato procedibile d’ufficio” dice l’avvocato Cavatorta. E sottolinea: ...

Lukaku, l'attaccante della Roma in gol con il Belgio. Video Sky Sport

