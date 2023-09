“Lui al mio fianco” Verissimo | si parte col botto | l’annuncio di Silvia Toffanin cambia tutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Vacanze finite anche per, la moglie di Pier Silvio Berlusconi e aspirante signora di Canale 5 (al primo posto resta l’inarrivabile Maria De Filippi) tornerà con il suo programmaa partire dal prossimo 9 settembre. Un’edizione quanto mai rinnovata con tante novità. Nella scorsa edizione non erano mancati momenti di tensione. Un esempio? L’intervista di Gianni Sperti che aveva scatenato le polemiche. “Io ho superato il fallimento del matrimonio, lei a quanto pare la pensa diversamente”, aveva detto parlando di Paola Barale. >“Devi stare zitto!”. Festival del Cinema di Venezia, Cecilia Rodriguez: lite sul red carpet. Le immagini finiscono in rete (VIDEO) “Credevo che anche lei l’avesse superato, anche perché dopo di me ha avuto una storia lunga. Porta rancore forse. Sette anni insieme, se non ha capito ...