L’uccello anziano…

Leggi su butac

(Di mercoledì 6 settembre 2023) In tanti durante l’estate hanno condiviso un video, di quelli con la morale. Il video che viene condiviso è questo: E il testo con cui viene fatto girare racconta: Gli uccelli anziani non volano più e non ci sono case di riposo per loro. Pertanto, gli uccelli più giovani di qualsiasi specie li nutrono. Questo è un grande messaggio per gli esseri umani… Molto commovente, peccato che il video non mostri questo. Nel video vediamo un uccello piccolo – un pappagallino – dare da mangiare a un altro uccello, più grande di dimensioni, che riteniamo sia un cuculo. Ovvero uno dei tanti uccelli che pratica il parassitismo di cova. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando vi riporto le parole di Daniel Patelli su Pikaia: Il parassitismo da cova, una forma particolare di parassitismo tipica degli uccelli che si verifica quando una femmina depone uova nel nido di una coppia conspecifica o di ...