Lottie Moss è stanca di vivere “sempre all’ombra” della sorella Kate Moss

(Di mercoledì 6 settembre 2023) I paragoni sonodifficili da sopportare, ma probabilmente lo sono ancora di più se si ha unadi fama internazionale., 25 anni, ha dovuto sopportare continui paragoni per tutta la sua vita, avendo unastra famosissima,. Questi paragoni, dice, le hanno causato problemi psicologici e personali. La giovane hacercato di affermarsi nel settoremoda, ma è difficile riuscirci quando si porta un cognome così importante. Nel reality show britannico Celebs Go Dating, ha raccontato i suoi problemi nelle relazioni e quelli familiari. “So da dove vengono i miei problemi. Mi sono sentita abbandonata da mia. Non abbiamo un buon rapporto ...

