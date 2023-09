L' orsa Gemma si ingozza di farina e poi si addormenta

(Di mercoledì 6 settembre 2023) L'torna a far parlare di sé con una nuova incursione a Scanno, in provincia di L'Aquila. COn i suoi 25 anni di età è l'esemplare più anziano del Parco nazionale d'Abruzzo.si muove tra gli umani senza paura, come dimostrato dalle sue numerose apparizioni pubbliche: nella...

Nuova incursione dell'a Scanno: fa una ...Ha lasciato chiare tracce del suo passaggio: pacchi vuoti e farina ovunque. Allertati i guardiaparco, ma una volta arrivati sul posto hanno trovato una ...... passando per la distanza, e la traiettoria, la chiusura del cancello di casa per 'bloccare' l'. L'Abruzzo degli orsi: a Scanno,"ruba" una torta e se ne va L'articolo L'autopsia di Amarena ...

Parco d'Abruzzo, Orsa Gemma ruba la torta e va via TGLA7

A pochi giorni della crudele uccisione di Amarena ora i fari sono puntati sull’orsa Gemma, l’orsa più anziana del parco abruzzese colpevole di aver fatto una scorribanda in… Leggi ...L’orsa Gemma si conferma una buongustaia e dopo la torta rubata in un albergo due giorni fa questa voltaha svuotato gli scaffali di ...