Loredana Lecciso si toglie i sassolini dalle scarpe | perché non è andata al compleanno di Albano e a Belve

Leggi su biccy

(Di mercoledì 6 settembre 2023)fra le pagine del settimanale Chi ha dichiarato di non essere una bulimica di televisione (“accetto solo progetti che mi somigliano“), ma nonostante questo un paio di volte sono stati proprio gli altri a metterle i bastoni fra le ruote. La sua assenza più rumorosa è stata quella al concerto evento all’Arena di Verona,– 4 volte 20, andato in onda in prima serata su Canale 5 lo scorso maggio. Un evento per celebrare gli 80 anni del cantante che ha visto salire sul palco numerossissimi ospiti. Dai Ricchi e Poveri a Gianni Morandi, passando per Umberto Tozzi, Iva Zanicchi, Arisa e Romina Power. Di, però, nessuna traccia. “Non per mia scelta” – la spiegazione della– “aveva espresso il desiderio di avere tutta la sua ...