Lombardia | la ricercatrice che diffida FdI | «Il mio studio è stato strumentalizzato per chiedere di abolire le carriere alias Ma io le sostengo»

(Di mercoledì 6 settembre 2023) «Mi dissocio dalla mozione presentata e vi diffido dall’utilizzare i miei scritti in maniera strumentale». Firmato Jiska Ristori, ladelloscritto con il collega Thomas Steensma e citato dalla mozione di FdI che è stata presentata al Consiglio regionale lombardo a luglio. La proposta è quella di bloccare la carriera, ovvero il percorso di sostituzione del nome anagrafico con quello d’elezione nel registro elettronico e in tutta la burocrazia scolastica della. A oggi, insono più di 30 le scuole che permettono agli studenti che non si identificano con il proprio genere di nascita di modificare le proprie generalità. Dopo un primo tentativo a luglio, la discussione della mozione è stata rinviata in Consiglio regionale al prossimo 12 settembre. A tornare sul ...