(Di mercoledì 6 settembre 2023) "Non esiste alcunadepositata o discussa nell'ambito della maggioranza che preveda modifiche delladi sbarramento" oggi al 4% "per le elezioni. Le illazioni giornalistiche su ...

"L'agitazione isterica - prosegue- di alcuni opinionisti risulta non solo ingiustificata, ma ne qualifica anche la incapacità di approfondimento e doverosa verifica delle notizie. ...A riguardo da parte di Fratelli d'Italia non c'è 'preclusione'. Anzi, il senatore Lucio ... Dello stesso parere il ministro dell'Agricoltura Francescoche tiene a ribadire come 'FdI ...Ustica,sfida Amato

Lollobrigida, nessuna proposta di modifica soglia 4% per europee Euronews Italiano

"Non esiste alcuna proposta depositata o discussa nell'ambito della maggioranza che preveda modifiche della soglia di sbarramento" oggi al 4% "per le elezioni europee. Le illazioni giornalistiche su p ...“Centrodestra si è riunito per la prima volta con largo anticipo per ragionare su quello che dovrà accadere per la prossima stagione, per dare ai cittadini migliori candidati possibili, per presentars ...