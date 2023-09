Lo stop alla riduzione della soglia al 3% per le elezioni europee

(Di mercoledì 6 settembre 2023) AGI - L'idea era circolata mesi fa a Montecitorio, attraverso contatti informali fra esponentimaggioranza e dell'opposizione: uniformare ladi sbarramento per lea quella dellepolitiche. Il che significa abbassare l'asticella dal 4 al 3 per cento, consentendo alle forze politiche minori di giocarsela per un seggio a Bruxelles. Partita inizialmente da Angelo Bonelli, stando a quanto riferiscono fonti parlamentari, avrebbe fatto presa nei partiti più piccoli, incluso Noi Moderati, la formazione guidata da Maurizio Lupi che siede al tavolomaggioranza. "Le norme attuali escludono milioni di persone drappresentanza nel Parlamento europeo, organismo sempre più centrale nelle vite dei nostri Paesi", spiega Filiberto Zaratt ...

'L'assenza totale del governo e delle forze di maggioranza oggiripresa dei lavori dell'Ars ... E dire che le tematiche urgenti da discutere non mancano, specie dopo il lungodella pausa ...La ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, aveva già anticipato quest'idea, soprattuttoluce di eventi recenti registrati a Caivano e Palermo. Sorprendentemente, tra i sostenitori di tale ...Pichetto Fratin:inquinamento Al dibattito di apertura il ministro dell'Ambiente Gilberto ... capogruppo del Partito democratico in commissione Attività produttiveCamera ha rimarcato che ad ...

Orsa Amarena, stop alla cattura dei cuccioli. Ma hanno poche chance di sopravvivere Today.it

AGI - L'idea era circolata mesi fa a Montecitorio, attraverso contatti informali fra esponenti della maggioranza e dell'opposizione: uniformare la soglia di sbarramento per le elezioni europee a ...Far fare la Valsat alla Città metropolitana e alle Province, che sono composte dai sindaci che propongono i nuovi insediamenti, è come se il voto all’esame se lo desse lo studente». E ancora: «Abbiamo ...