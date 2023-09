Lo stop a cellulari e social per i minori può funzionare ma non risolve i problemi

Leggi su panorama

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Diciamolo subito: stiamo parlando di un piccolo dispositivo di un decreto legge ampio che si inserisce in un quadro ancora più complesso di contrasto al disagio giovanile e alla criminalitàle. Ciononostante è evidente che in questi giorni il divieto di uso dello smartphone ai minorenni colpevoli di reato farà discutere più di ogni altra misura. E’ un accorgimento che non cambierà una situazione grave, una vera e propria emergenza educativa che spesso sfocia in episodi di prevaricazione, delinquenza e violenza. Stupisce però che, tra le varie misure predisposte per contrastare il disagio giovanile, sia messo nel mirino il cellulare. Infatti il nuovo decreto legge, in bozza, prevede che i colpevoli possano essere privati del proprio smartphone. Si tratta di un provvedimento che rasenta l’impraticabilità attuativa, perché la proprietà dell’apparecchio, o ...