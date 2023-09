Lo Stato a Caivano | dopo il blitz ecco i fondi Meloni | “Mai più zone franche”

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Un'operazione senza precedenti. Proiettili, molotov, contanti è solo una parte di quanto sequestrato dalle forze dell'ordine nel maxial Parco Verde di, hinterland a nord di Napoli, scattato all'alba di ieri. Una operazione che ha visto impegnati 400 uomini e donne per battere palmo a palmo il territorio. Che ogni giorno è pronto a combattere una battaglia, circostanza testimoniata dal fatto che perfino uno Ied - bomba improvvisata - oltre 300 proiettili, alcuni anche da guerra, per gli ak47, sono stati trovati dagli agenti. Oltre alle armi ci sono i soldi: 44mila euro individuati in un appartamento diventato piazza di spaccio, dove, prima di vendere, la droga veniva anche confezionata. E poi ancora numerose dosi di droga, ma non è finita qui: altarini e controlli nelle strade, 141 le persone identificate, dieci i veicoli sottoposti a ...

"Avevamo assicurato la bonifica di, dalle parole siamo passati ai fatti" il suo commento. "È un messaggio forte alla criminalità, ma anche il segnale che loc'è e non possono esserci ...E dopo i fatti di, con la visita della premier Meloni a promettere la presenza delloin uno dei territori più difficili, il Pd attacca: "Il ministro Piantedosi promette che il governo ......aziende staccano cedole sostanziose che attraverso Cassa Depositi e Prestiti tornano allo. Un ... anche se indirettamente, ai fatti dicon un giro di vite sui reati che vedono coinvolti ...

Lo Stato è tornato a Caivano, Piantedosi: "Basta zone franche, sicurezza in ogni periferia" Il Tempo

Per contrastare l'illegalità, il governo prepara una stretta su armi e baby gang, inserita in decreti legge e ddl, che comprende misure anti degrado e per ridurre la dispersione scolastica."Non sto dicendo che l’urbanista debba accogliere in toto le ... ma penso che una situazione come quella di Caivano meriterebbe un intervento complessivo". Il sentimento di comunità a Parco Verde già ...