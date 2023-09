Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 175 punti

LoBtp e Bund chiude in rialzo e si avvicina a 175 (174,7, peggiorando di 2,2 punti). Il rendimento del decennale italiano sale al 4,4% (+6,4 punti base). . 6 settembre 2023Chiusura in aumento per loBTp e Bund in una giornata di forti rialzi per i rendimenti dei bond dell'Eurozona. A fine seduta, il differenziale di rendimentoil BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il ...Losi e' portato a 175,57 punti (ieri a 172,68) e il rendimento dei Btp a dieci anni al 4,4% (ieri al 4,32%). Anche Wall Street,l'altro, frena, dopo la buona impostazione della scorsa ...

Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 171 punti Agenzia ANSA

