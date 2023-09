LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | fuga a 26 corridori | ci sono Ganna | Mosca e Piccolo 70 km al traguardo

(Di mercoledì 6 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA15.33 Nelle prime due ore di corsa la media oraria è stata di 46,5 chilometri orari. 15.30problema meccanico per Jasha Sutterlin (Bahrain-Victorious) che è riuscito comunque a rientrare rapidamente nel gruppo. 15.27 Geraint Thomas e Filippo(INEOS Grenadiers), Jacopoe Otto Vergaerde (Lidl – Trek), Rudy Molard, Lewis Askey e Romain Gregoire (Groupama – FDJ), Andreas Kron (Lotto Dstny), Jonathan Klever Caicedo e Andrea(EF Education-EasyPost), Dorian Godon, Damien Touze e Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën Team), Jan Maas (Team Jayco AlUla), Julius Johansen (Intermarché – Circus – Wanty), Jorge Arcas (Movistar Team), Jesus Herrada (Cofidis), Sean Flynn (Team dsm – ...

LIVE Vuelta a España 2023, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita ideale per Roglic ed Evenepoel OA Sport

Daags na de individuele tijdrit krijgt het peloton in de Vuelta weer een aankomst bergop voor de wielen geschoven. Na een vlakke aanloop volgt met de klim naar La Laguna Negra een pittig slotakkoord.Op woensdag 6 september staat in de Vuelta a España de bergrit richting La Laguna Negra op het menu. De vluchters lijken over de beste papieren te beschikken als het gaat om de ritzege, maar ook de st ...