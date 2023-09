LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 26 corridori al comando | ci sono Ganna | Mosca | Piccolo e Thomas 100 km all’arrivo

Leggi su oasport

14.56 A tirare in testa al gruppo c'è la Jumbo-Visma. 14.53 Tra gli uomini in fuga quello messo meglio in classifica generale è Geraint, 21° a 13'05" dal leader Sepp Kuss (Jumbo-Visma). 14.50 Sale a 4'10" il gap tra la fuga e il gruppo maglia rossa. 14.48 2'07" ora il vantaggio dei battistrada. 14:46 Questi i 26 uomini aldella corsa: Gerainte Filippo(INEOS Grenadiers), Jacopoe Otto Vergaerde (Lidl – Trek), Rudy Molard, Lewis Askey e Romain Gregoire (Groupama – FDJ), Andreas Kron (Lotto Dstny), Jonathan Klever Caicedo e Andrea(EF Education-EasyPost), Dorian Godon, Damien Touze e Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën ...