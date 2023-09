LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 26 corridori al comando | ci sono Ganna e Thomas 50 km all’arrivo

(Di mercoledì 6 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA15.51 50 chilometri al traguardo. 15.48 Il tratto che stanno affrontando adesso iè pieno di sali e scendi: non c’è grande respiro prima della salita finale. 15.45 Gruppo che continua a essere trainato dal ritmo costante di Dylan Van Baarle. 15.42 Vantaggio dei fuggitivi che sta mano a mano aumentando: siamo vicini ai cinque minuti. 15.39 Problema meccanico anche per Filippoche è ripartito velocemente e sta rientrando sui suoi compagni di avventura. 15.36 I battistradapassati per la prima delle due volte da Vinuesa: al secondo passaggio ci sarà il traguardo volante. 15.33 Nelle prime due ore di corsa la media oraria è stata di 46,5 chilometri orari. 15.30 Piccolo problema meccanico per ...

LIVE Vuelta a España 2023, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita ideale per Roglic ed Evenepoel OA Sport

Miguel Indurain dice la sua sulla Vuelta a España 2023. Il grande campione navarro, capace in carriera di conquistare cinque Tour de France, due Giri d'Italia, ma mai il GT di casa, era presente ieri ...(Adnkronos) – Undicesima tappa oggi, mercoledì 6 settembre, per la Vuelta di Spagna 2023. La frazione è di 163 chilometri, si parte da Lerma per arrivare a Laguna Negra e presenta solo quasi tutta pia ...