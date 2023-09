LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 26 corridori al comando | ci sono Ganna e Thomas 30 km all’arrivo

(Di mercoledì 6 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA16.15 Siamo appena entrati negli ultimi 30 chilometri di questa undicesima. 16.12 Vedremo se ci sarà movimento da parte degli uomini di classifica negli ultimi chilometri: la vittoria disembra ormai sfumata visto il vantaggio acquisito dalla fuga. 16.09 Andatura particolarmente elevata e il vantaggio dei fuggitivi si avvicina sempre di più ai sei minuti. 16.06 Continua piano piano a crescere il margine di vantaggio dei battistrada: 5’20”. 16.03 40 chilometri al traguardo: siamo arrivati alle due ore e mezza di corsa. 16.00 In fuga ciGerainte Filippo(INEOS Grenadiers), Jacopo Mosca e Otto Vergaerde (Lidl – Trek), Rudy Molard, Lewis Askey e ...

Sportface vi racconterà la2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.Sportface vi racconterà la2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.Sportface vi racconterà la2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.

LIVE Vuelta a España 2023, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita ideale per Roglic ed Evenepoel OA Sport

Miguel Indurain dice la sua sulla Vuelta a España 2023. Il grande campione navarro, capace in carriera di conquistare cinque Tour de France, due Giri d'Italia, ma mai il GT di casa, era presente ieri ...(Adnkronos) – Undicesima tappa oggi, mercoledì 6 settembre, per la Vuelta di Spagna 2023. La frazione è di 163 chilometri, si parte da Lerma per arrivare a Laguna Negra e presenta solo quasi tutta pia ...