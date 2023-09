LIVE Sollevamento pesi | Mondiali 2023 in DIRETTA | tra poco la gara di Sergio Massidda

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:10 BUON POMERIGGIO AMICI DI OA SPORT! Mancano solo venti minuti all’inizio dellaBuon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti allatestuale del gruppo A della categoria maschile -61 kg,valida per i Campionatidi, rassegna quest’anno in scena in Arabia Saudita, precisamente a Riad. Si tratta di unaa dirstimolante in ottica azzurra, complice la presenza di, motivato a centrare un posto nelle prime cinque posizioni dopo aver conquistato la medaglia d’argento agli Europei di Yerevan. Ilsta italiano al ...