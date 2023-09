LIVE Sollevamento pesi | Mondiali 2023 in DIRETTA | Massidda entra molto bene in gara

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 settembre 2023) 16:22 Mishvelidze torna in pedana per il terzo tentativo 16:21 Va male il tentativo di Dimov, no lift al secondo tentativo. Intanto è stato annullato il secondodel georgiano. 16:20 Ora Dimov per il secondo tentativo: proverà 136 kg. 16:18 Bellissima alzata per il georgiano che segna 136 kg al secondo tentativo. Deve ancorare inil cinese Fabin Li 16:18 Ora il georgiano Mishvelidze prova 136 kg al secondo tentativo 16:17 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOD LIIIIIIIIIIFT! GRANDE SERGIO! MERAVIGLIOSO E PULITO PRIMO TENTATIVO DICHE ALZA L'ASTICELLA. 16:16 Good Lift per Saputra che alza l'asticella! MA ADESSO E' IL MOMENTO DI! L'AZZURRO COMINCIA SUBITO TENTANDO 135 KG 16:14 No lift neanche per ...