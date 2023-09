LIVE Sollevamento pesi | Mondiali 2023 in DIRETTA | Massidda argento di strappo! Primo segmento sontuoso per l’azzurro

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:34 Tra qualche minuto comincerà lo slancio.sta sembrando davvero on fire, vediamo se si ripeterà anche nel secondodi gara. 16:33 SERGOCHIUDE DUNQUE LO STRAPPO AL SECONDO POSTO. ECCO LA TOP 3 Li Fabin 141 kg Sergio137 kg Shota Mishvelidze 136 kg 16:32 Non riesce nell’impresa il fenomeno cinese che chiude dunque lo strappo in testa con 141 kg 16:31 Lo strappo si chiude con il botto! Li Fabin vuole provare 146, sarebbe il record del mondo 16:30 Ma come ha fatto?????????? Da posizione di squat tenuta il cinese alza 141 kg e conquista automaticamente l’oro di strappo. Un vero e proprio fenomeno. Ha ancora un altro tentativo 16:29 Fabian Li tenta addirittura 141 kg. Di un altro pianeta 16:28 Peccato, non ...