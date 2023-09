LIVE Sollevamento pesi | Mondiali 2023 in DIRETTA | inizia la gara di strappo per Massidda

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:51 Di nuovo in pedana Trinh: per lui 130 kg. 15:51 Buona alzata per l’uzbeko che alza in scioltezza 126 kg. 15:51 Ora è il turno dell’uzbeko Adkhamjon Ergashev, 126 kg al primo tentativo 15:50 Ottimo il tentativo di Trinh! 126 kg per lui, ora andrà per i 127 kg 15:50 Adesso il vietnamita Trinh. Proverà 126 kg. 15:49 Finisce subito ladi Morris! Non va neanche il terzo tentativo malgrado sia riuscito a resistere e alzare il peso. Per la giuria è No lift 15:47 Niente da fare per Morris che cede in posizione di squat. Adesso andrà subito per il terzo tentativo. La misura è sempre di 123 kg. 15:44: No Lift per lo statunitense che riproverà subito la misura al secondo tentativo. 15:43 Si parte! Comincia Hampton Morris. tenterà 123 KG 15:42 Intanto ferve il lavoro sul retro della pedana: i ...