LIVE Nuoto | Mondiali 2023 in DIRETTA | 4×100 sl mista quarta | Curtis quinta nei 100 sl! Ballarati | Passafaro | Bacico e Zucca volano in finale

(Di mercoledì 6 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.28. E’ ancora quarto posto per l’Italia! Gli azzurri non riescono a sopravanzare il Canada e si devono accontentare dellapiazza. Australia campione del mondo con il nuovo record del mondo juniores di 3’24?29, secondo posto per gli USA con 3’25?59, terzo per il Canada con 3’29?14, Italiacon 3’30?08 18.27. Ai 300 Australia, Usa, Canada, Italia, azzurri vicinissimi ai canadesi 18.26: Ai 200 Australia, Usa, Canada, Italia 18.23: Ai 100 Usa, Australia, Italia 18.20. Queste le Nazionali al via nelladellastile libero: 1 POL – Poland MISIAK Szymon M 14 DEC 2005 3:35.32 PLOSZKA Kacper M 17 DEC 2005 KROL Gabriela F 27 FEB 2006 CIERPIALOWSKA Paulina F 5 APR 2005 2 CAN – Canada DARDIS Paul M 28 SEP ...

... articoli redazionali (66%), eventi(38%), tutorial (28%), cortometraggi o short film (18%), ... Simone Barlaam (campione paraolimpico e mondiale di). Food con Benedetta Parodi (conduttrice ...... il triathlon di "lunga distanza" caratterizzato dall'insieme di tre discipline,(3,8 km), ... Forlì - Cesena Il 2 e il 3 settembre ultimi appuntamenti della rassegna 'Rubicone' all 'Arena ...... Europei Under 21 di calcio, Tour de France su Rai 2, Mondiali di, Mondiali di Scherma a ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Nuoto, Mondiali 2023 in DIRETTA: attesa per Sara Curtis nei 100 sl. 4x100 mista da podio OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza sessione di finali e semifinali dei Mondiali juniores di Netanya (Israele). La competizione, della durat ...Coas in Inghilterra per una lite scoppiata nel centro federale di Loughborough: prima una battuta poi i colpi proibiti ...