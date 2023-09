LIVE Italia-Germania | Europei volley 2023 in DIRETTA | tedeschi in fuga nel primo set | 9-13

(Di mercoledì 6 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL TABELLONE DELL’NELLA FASE AD ELIMINAZIONE11-13 Mano out Michieletto da zona 4 10-13tempo Russo 9-13 Muro Rhors 9-12 Errore al servizio9-11 Errore al servizio8-11 Mano out Rohrs da seconda linea 8-10 Errore al servizio7-10 Ace Karlitzek. Azzurri in grande difficoltà in ricezione 7-9 Errore al servizio7-8 Errore al servizio6-8 Mano out di Karlitzek da zona 4 6-7 Ace Rohrs 6-6 La parallela di Karlitzek da zona 4 6-5tempo Krage 6-4tempo Russo 5-4 Ace Maase 5-3 La parallela di Karlitzek da zona 4 5-2 Murooooooooooooooooo Russooooooooooooooooooo 4-2 Mano out Lavia ...

In onda il meglio delle esibizioni di questa edizione Puntata speciale questa sera di 'Radio Norba Cornetto BattitiCompilation 2023'. In prime time su1, andrà in onda il meglio delle esibizioni di questa edizione. Alla conduzione Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con la partecipazione speciale di ...ANCONA - Rotta sugli ottavi di finale dei campionati Europei per l'di coach De Giorgi , già certa del primo posto nel Gruppo A che gli azzurri campioni in carica chiuderanno oggi (6 settembre) con la sfida alla Germania , in programma al PalaRossini di Ancona. ...Azzurri già aritmeticamente primi nella pool A che si conclude oggi al PalaRossini di Ancona con il match contro la Germania. L'obiettivo è comunque quello di andare a Bari, dove si giocheranno gli ...

LIVE Italia-Usa: finisce 63-100 La Gazzetta dello Sport

(Adnkronos) – Puntata speciale questa sera di ‘Radio Norba Cornetto Battiti Live Compilation 2023’. In prime time su Italia 1, andrà in onda il meglio delle esibizioni di questa edizione. Alla ...L’Italia ha battuto la Svizzera 3-0. Dietro gli azzurri Serbia e Germania Ottime prestazioni per l’Italvolley che ad Ancona ha ottenuto la quarta vittoria agli Europei contro la Svizzera, battuta per ...