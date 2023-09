LIVE Ginnastica artistica | Campionati Italiani 2023 in DIRETTA | Alice D’Amato parte bene | Esposito in scia

(Di mercoledì 6 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.13 Decisamente interessante l’esercizio di Calaciura alla trave: 13.900 con 5.8 di D Score per l’atleta della Juventus Nova Melzo. Sui 10 cm 13.300 per Grillo e 12.950 per Lanza. 16.10 Veronica Mandriota ottiene 12.450 sugli staggi (4.7 il D Score), Tonelli si ferma a 12.200 (4.9 la nota dinza). Buon D Score di 5.7 per Dercenno che chiude con 13.400 alle parallele. 16.08 La rotazione delle big al volteggio è già finita… Ora bisognerà aspettarle per seguirle alle parallele asimmetriche. 16.07. Il suo proverbiale doppio avvitamento al volteggio vale un 14.000 molto prezioso. 16.06 Subito un tris di Fate al volteggio. Manilaesegue un avvitamento e mezzo da 13.650, Angela Andreoli resta incon ...

LIVE Ginnastica artistica, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: le Fate si scaldano verso i Mondiali OA Sport

