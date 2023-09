LIVE Atletica | Meeting Rovereto 2023 in DIRETTA | Zane Weir si impone su Leonardo Fabbri nel peso | vittorie per Andy Diaz nel triplo e Catalin Tecuceanu sugli 800

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.06 La nostracosì come ildisi chiude qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con il riepilogo del “Palio della Quercia”su OA Sport. 22.03 Fisher vince in 7’33?32 (record del) davanti all’irlandese Brian Fay e al canadese Kieran Lumb. 22.02 Si stacca lo statunitense Grant Fisher. 21.59 L’australiano Ramsden fa l’andatura. 21.56 Partita l’ultima gara della serata, ci sono gli azzurri Giovanni Gatto, Sheik Ali Mohad Abdikadar, Jacopo De Marchi e Riccardo Tamassia. 21.55 Saranno i 3000 metri maschili a chiudere il. 21.53 Completano il podio gli spagnoli Javier Miron (1’45?29) e Mohamed Attaoui ...