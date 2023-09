LIVE Atletica | Meeting Rovereto 2023 in DIRETTA | Zane Weir si impone davanti a Leonardo Fabbri nel peso | Andy Diaz domina il triplo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.46 Chiude con un nullonel, l’italo-cubano della Libertas Livorno conquista la gara con il 17.03 trovato in apertura, secondo Andrea Dallavalle (16.61), terzp il finlandese Simo Lipsanen (16.33). 21.43 Al via gli 800 femminili. 21.41 Partito l’ultimo turno di salti nel. 21.38 Il programma della pista si chiuderà con 800 maschili e femminili e 3000 metri maschili. 21.35 Vince il senegalese Louis Francois Mendy in 13?40al cubano Iribarne (13?49). L’azzurro Hassane Fofana è terzo in 13?52. 21.33 Al via i 110 ostacoli: Hrelja (Svezia), Fofana (Italia), Britt, Dickson (Usa), Iribarne (Cuba), Bennett, Levy (Giamaica), Mendy (Senegal). 21.32 Si è chiuso l’alto maschile, questo il podio: 1. Gale ...