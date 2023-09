LIVE Atletica | Meeting Rovereto 2023 in DIRETTA | Ottavia Cestonaro è quarta nel triplo

Leggi su oasport

20.22 Vince l'irlandese Lavin in 12?76 davanti alla giamaicana Brown (12?85) e alla statunitense Brooks (12?91). L'azzurra Giada Carmassi è quinta in 13?44. 20.21 Partenza falsa sui 100 ostacoli. 20.18 Nell'asta errore per Elisa Molinarolo a 4.35 dopo aver superato 4.25 al primo tentativo. 20.15 Al via i 100 ostacoli: Verlin (Estonia), Toth (Ungheria), Lavin (Irlanda), Brooks, Hughes (Usa), Brown (Giamaica), Christofi (Cipro), Carmassi (Italia). 20.12chiude dunquecon il 13.99 del terzo tentativo, l'azzurra sarà nuovamente in pedana mercoledì a Bruxelles nella penultima tappa di Diamond League. 20.09 Passano tutte le migliori si conclude dunque la gara, questo il podio: 1. Ricketts (Giamaica) 14.92, 2. Lafond (Dominica) 14.67, 3. Kilty ...