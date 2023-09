LIVE Atletica | Meeting Rovereto 2023 in DIRETTA | inizia il peso con Leonardo Fabbri e Zane Weir

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.46 L’etiope Wubrist Aschal vince i 3000 metri in 8’44?13 davanti all’irlandese Sophie O’Sullivan (8’44?72). Terza Amy-eloise Markovc in 8’45?23. 20.43 21.34 peral primo tentativo nel, tocca a. 20.40 Al via il triplo maschile: Giuliani, Dallavalle, Diaz Hernandez (Italia), Luxa (Slovenia), Bright-Davies (Regno Unito), Hess (Germania), Torrijos (Spagna), Faye (Senegal), Lipsanen (Finlandia). 20.37 Tra poco i primi lanci dinel triplo. 20.34 E’ la kenyana Lucy Mawia a fare l’andatura. 20.31 Partiti i 3000 femminili. 20.28 Il programma della pista proseguirà con i 3000 metri femminili. 20.25 Tra poco al ...