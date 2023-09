Lituania-Montenegro Campionato europeo | 07-09-2023 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Ripartono le qualificazioni ad Euro 2024 e nel gruppo G lafanalino di coda affronta in casa ildi Jovetic e Marusic. Continua l’astinenza da vittorie dei Rinktine, che non vincono da 13 gare e da quasi due anni una gara di qualificazione; per la squadra di Jankauskas è l’occasione per provare ad evitare l’ultimo posto in un girone che pare comunque sia molto equilibrato. Gli Hrabri sokoli InfoBetting: Scommesse Sportive e