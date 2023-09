Lite tra Cecilia Rodriguez e la sicurezza a Venezia? Il video sospetto

Scoppia un litigioragazze in un noto locale notturno ed un ragazzo è intervenuto per sedare la, ma è rimasto ferito. La vittima, un giovanissimo è stato colpito con pugni in volto e ha ...Inizialmente, l'episodio era stato indicato come un incidente stradale ma, stando a quanto ricostruito, la morte sarebbe collegata a unamarito e moglie. Cosa è successo a Prato . Le ...In questi giorni lale due dive sta continuando ad imperversare e far divertire il web. Tutto risale a sabato scorso, quando Cristiano Malgioglio ed Elettra Lamborghini dovevano essere entrambi impegnati ad ...

Lite tra camperisti, morso da un giovane che aveva urtato il mezzo in retromarcia TrevisoToday

Inizialmente, l’episodio era stato indicato come un incidente stradale ma, stando a quanto ricostruito, la morte sarebbe collegata a una lite tra marito e moglie. La morte dell’uomo, stando a quanto ...Incrociando le testimonianze di alcuni ragazzi presenti al momento dell’aggressione con le immagini delle telecamere di sicurezza della zona, in meno di 24 ore è stato identificato con certezza l’auto ...