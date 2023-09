Linda Evangelista | rivelazione choc | «Colpita due volte dal tumore | so di avere un piede nella fossa»

, 58 anni, ha rivelato che le è stato diagnosticato un cancro al seno nel 2018 e ha subito una doppia mastectomia. La top model canadese ha raccontato al 'Wall Street Journal' di aver ..., 58 anni, ha rivelato che le è stato diagnosticato un tumore al seno nel 2018 e ha subito una doppia mastectomia. La top model canadese ha raccontato al 'Wall Street Journal' di aver ...L'ex top modelha avuto due volte il cancro dal 2018. A rivelare i nuovi problemi di salute, ben più gravi del trattamento estetico che l'ha deturpata, è stata proprio l'ex modella in un'intervista ...

Linda Evangelista ha il cancro al seno: Ho un piede nella fossa, ma sono nel mood di fare festa Fanpage.it

Linda Evangelista, 58 anni, ha avuto due volte il cancro dal 2018. A rivelare i nuovi problemi di salute, ben più gravi del trattamento estetico che l'ha deturpata al viso, ...Dopo l'intervento di criolipolisi che l'ha sfigurata e la depressione, era tornata in copertina in tutto il suo splendore. Ma per Linda Evangelista, 58enne… Leggi ...