Linda Evangelista | “Ho il cancro al seno e un piede nella fossa ma sono nel mood di fare festa”

(Di mercoledì 6 settembre 2023)ha ilale lo ha svelato in una recente intervista a “The Wall Street Journal” che le ha dedicato anche la copertina. La top model 58enne ha raccontato della diagnosi arrivata la prima volta nel 2018. “Dopo una mammografia, un dottore si accorse che qualcosa non andava. Nel 2018 la prima diagnosi, nel 2022 la seconda”, ha svelato. E ha aggiunto: “Senza esitazione, poiché volevo lasciarmi tutto alle spalle e non dovermi occupare di tutto ciò, ho optato per una mastectomia bilaterale”. Nel luglio del 2022, però, il male è tornato. “Ogni volta che si ripresenta, c’è una possibilità che torni ancora una volta” , queste le parole del suo medico.(Foto Instagram)“L’ho tenuto ...

Apple TV+ presenta The Super Models, la serie sulle carriere di Naomi Campbell, Cindy Crawford,e Christy ...The Super Models, il trailer ufficiale della docu - serie [HD]. Regia di Larissa Bills, Roger Ross Williams. Con Cindy Crawford, Naomi Campbell, Christy Turlington,. Dal 20 settembre su Apple TV+.

Linda Evangelista, 58 anni, ha rivelato che le è stato diagnosticato un tumore al seno nel 2018 e ha subito una doppia mastectomia. La top model canadese ha raccontato al 'Wall Street Journal' di aver ...Dopo l'intervento di criolipolisi che l'ha sfigurata e la depressione, era tornata in copertina in tutto il suo splendore. Ma per Linda Evangelista, 58enne… Leggi ...