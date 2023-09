Linda Evangelista | “Ho avuto due tumori al seno negli ultimi anni Ho un piede nella fossa | ma sono nel mood di fare festa”

(Di mercoledì 6 settembre 2023)rivela di aver combattuto il cancro aldue voltecinque. In un’intervista al WSJ la top model, 58, spiega che la prima diagnosi è arrivata nel 2018 grazie alla mammografia: “Senza esitazione, poiché volevo lasciarmi tutto alle spalle e non dovermi occupare di tutto ciò, ho optato per una mastectomia bilaterale” confessa, come riporta People. Nel luglio 2022 però la malattia si è ripresentata alla sua porta. Recentemente il suo oncologo le ha spiegato che la prognosi al momento sarebbe buona: “Perché non è fantastica?” ha chiesto, “Ogni volta che si ripresenta, c’è una possibilità che torni ancora una volta” le ha risposto il medico. Proprio perché del domani non c’è certezza la modella è grata ...

"Ho avuto due tumori al seno in cinque anni, sono una sopravvissuta in attesa" "So di avere un piede nella tomba, ma ora sono in modalità festeggiamento" ha raccontato la modella al ...

«So di avere un piede nella tomba, ma ora sono in modalità festeggiamento». La supermodella ha deciso di raccontare la sua malattia per la prima volta: fin dalla prima diagnosi, nel 2018. E ora si def ...La lotta contro il cancro che dura dal 2018, quello l’anno in cui le è stato diagnosticato dopo una mammografia. In pochissimi erano a conoscenza dei problemi di salute, Linda Evangelista non voleva ...