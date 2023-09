Linda Evangelista e il cancro al seno | «Ho il piede in una fossa ma sono nel mood di far festa»

(Di mercoledì 6 settembre 2023) L’ex top modelha avuto due volte ildal 2018. A rivelare i nuovi problemi di salute, ben più gravi del trattamento estetico che l’ha deturpata, è stata proprio l’ex modella in un’intervista al Wall Street Journal. La 58enne ha spiegato che le è stato diagnosticato unalnel 2018, «rilevato dalla mammografia annuale». «I margini – racconta – non erano buoni e a causa di altri fattori di salute, senza esitazione poiché volevo lasciarmi tutto alle spalle, ho deciso di fare una mastectomia bilaterale. Pensavo di essere a posto per la vita, ilalnon mi avrebbe ucciso». Poi si è ripresentato. Luglio dell’anno scorso, un nodulo percepito sul petto, e dopo una serie di esami, il suo oncologo le ha detto confermato un tumore ...

Linda Evangelista ha avuto due volte il cancro dal 2018. A rivelare i nuovi problemi di salute, ben piu' gravi del trattamento estetico che l'ha deturpata, e' stata proprio l'ex modella in ...