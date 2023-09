Linda Evangelista choc | Ho un piede nella fossa Il cancro al seno è tornato

L iconica indossatrice devolver i proventi del suo libroPhotographed by Steven Meisel , in uscita il 13 settembre, alla ricerca sul cancro al seno. La prima volta che astato diagnosticato il cancro al seno era il 2018. ...: "Ho avuto due tumori al seno in cinque anni, sono una sopravvissuta in attesa" "So di avere un piede nella tomba, ma ora sono in modalità festeggiamento" ha raccontato la modella al ...The Super Models Apple TV+ 20 settembre Naomi Campbell, Cindy Crawford,e Christy Turlington. Il quartetto delle meraviglie è al centro della nuova docu serie, che ne ripercorre l'...

