L' imam insegna a lapidare le donne? Femministe mute | l' affondo di Vittorio Feltri

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Nella civile e progredita Europa, parte di quel mondo occidentale che ha elevato il femminismo a missione e valore fondamentale, può accadere anche questo, che un, tale Sheikh Zakaullah Saleem, posto a capo della moschea di Green Lane, a Birmingham, Inghilterra, istruisca, fornendo dovizia di particolari, i fedeli sul metodo eccellente perle adultere, che vanno, stando ai sapienti suggerimenti dell'islamico, sepolte fino all'altezza della vita e poi prese a sassate furiose finché non spirano. Il video della lezione è stato pure caricato sul web come se si trattasse di un normalissimo corso di formazione online volto alla preparazione di un esame o di un concorso. E sulla rete il contenuto in questione è rimasto a lungo, visionato e scaricato migliaia e migliaia di volte. Si fa un gran parlare del diritto dei musulmani che si ...

'Ecco il video del sermone shock dell'di #Birmingham (contea metropolitana delle West Midlands, nell'Inghilterra centrale) Zakaullah Saleem, chesu #youtube come #lapidare una donna adultera! Vogliamo questi criminali ...In un video diventato virale sui social, l'principale della moschea di Green Lane, punto di riferimento del fondamentalismo radicale noto per le posizioni estremiste a Birmingham, in Inghilterra, spiega in un sermone come si esegue ...In un altro, invece, si vede sempre il capoincitare le autorità britanniche ad intraprendere azioni legali contro un insegnante della "Batley Grammar School" nello Yorkshire occidentale, ...

A Birmingham un imam insegna come si lapidano le adultere Agenzia ANSA

Non c'è solo la predica sulla lapidazione delle donne, sono diversi negli anni gli episodi di incitamento all'odio nella città delle West Midlands.Sentite che ha detto Zakaullah Saleem imam di Birmingham in un video su Youtube che è un manuale per lapidare le donne. Queste le sue parole da vomito immediato, riportate da Enrico Franceschini per ...