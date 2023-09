“L’idea che mio figlio cominci la materna mi mette molta ansia…”

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Salve dottoressa, le scrivo perché il mio bimbo deveare la scuolae io, a differenza sua (almeno per ora!) sento già moltissimo l’ansia da separazione. Sono molto apprensiva edi non avere sott’occhio miomi agita molto, soprattutto perché le maestre – in fondo – sono per ora due estranee. Mi sveglio la notte in preda al terrore e non so davvero come affrontare questo momento che – sulla carta – è semplice per tante altre mamme. Ha qualche consiglio da darmi? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.