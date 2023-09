“Licenziato da Mediaset? Non è vero!” | parla Ermanno Corbella | ex regista di Pomeriggio 5 fuori dopo la prima puntata

(Di mercoledì 6 settembre 2023) L’exde L’Aria che tira,, in qualche modo è diventato celebre in questi ultimi giorni. Il suo nome è stato legato, per meno di 24 ore, a5. Ebbene sì, ilfortemente voluto da Myrta Merlino in occasione del suo passaggio a, è durato appena un giornodi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

'Non è vero che sono stato licenziato - ha messo subito le mani avanti intervistato da TvBlog - è stato deciso concordemente con Mediaset di non proseguire il rapporto di lavoro, il contratto firmato era per tutta questa stagione. Esistono ragioni di incompatibilità professionale.'

Ermanno Corbella è stato il regista della prima puntata del nuovo corso di Pomeriggio 5: dopo aver lasciato il programma, ha spiegato le ragioni di questa decisione concordata con Mediaset ...A svelare tutta la verità sul presunto licenziamento ci ha pensato il regista Ermanno Corbella La giornata di ieri è stata un sali e scendi ...