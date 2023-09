“Licenziamento” Pomeriggio Cinque | la pesante decisione Mediaset | “Troppi errori”

(Di mercoledì 6 settembre 2023) L’esordio più atteso di tutta l’estate si è appena verificato e le vicende attorno asono solamente agli inizi. Ogni giorno si scopre qualche retroscena su Myrta Merlino e il nuovo studio di Roma che nei 15 anni di Barbara D’Urso si trovava a Milano.avrebbe liquidato il regista ed a sorpresa. Una sola puntata sarebbe bastata perché il Biscione decidesse di far fuori Ermanno Corbella, il regista di. Il debutto di Myrta Merlino, dopo la lunga, e scintillante, egemonia di Barbara D’Urso era un evento attesissimo e tutto doveva essere perfetto. Per, qualcosa sarebbe andato storto.proprio all’inizio del programma Quest’indiscrezione ...

Andavamo a scuola al mattino e dieravamo nei campi, si badava agli animali, alle pecore, alle mucche. Come dicevo, la mia famiglia non aveva la certezza dello stipendio della ditta di ...Come già noto la giornalista sostituirà Barbara d'Urso al timone di5. Appuntamento, ... Barbara d'Urso, "cheè stato": bomba a Mediaset, il collega colpisce duro... alimentate da parecchie cose che non tornano su quanto accaduto l'altrosui cieli della ... Ildi Surovikin Gli 007 ucraini hanno fatto sapere che mercoledì sui cieli a ridosso ...

Mediaset dopo un giorno licenzia il regista di Pomeriggio 5: la dura decisione per gravi errori Palermo Live

DISCLAIMER: i soggetti citati possono chiedere la rimozione o la rettifica delle informazioni pubblicate. Le immagini sono prese dal web, valutate di pubblico dominio. Chiunque avesse qualcosa in ...Lo storico regista di Myrta Merlino fuori da “Pomeriggio Cinque” dopo un solo giorno di servizio: i motivi della decisione di Mediaset ...