Libro Vannacci | quanto ha guadagnato il generale

... di cui cercherò di riassumere i punti essenziali, anche perché offre una seria e articolata conferma delle preoccupazioni del generale Roberto, nel suo"Il mondo al contrario", che in ....... Generale che secondo i rumors più recenti sarebbe in lizza per Bruxelles sotto egida della lega e nel collegio dell'Italia Centrale . Anche a considerare il clamore suscitato dal...La fama della 24enne schiacciatrice della nazionale va dal Festival di Sanremo alla citazione suldel generale. Eppure la vicenda è interamente sportiva. E non è la prima volta che ...

Perché Vannacci ha già guadagnato oltre 850mila euro con il suo libro L'HuffPost

Il caso Vannacci non è durato solo qualche settimana estiva, ma il Generale che ha usato espressioni contro migranti, omosessuali e femministe è ...Altroconsumo ha stilato una classifica dei supermercati più economici del 2023, considerando diversi fattori: ecco i risultati.