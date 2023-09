Libretto postale | svelato finalmente se conviene o no | Non è assolutamente come credi

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Ilè uno dei metodi più amati per conservare i propri risparmi. Ma prevede davvero dei costi ridotti? Ecco la verità. In tempo di crisi, trovare un metodo affidabile per investire il denaro può sembrare un’ardua impresa. Per coloro che non intendono affrontare i rischi dei prodotti soggetti alle oscillazioni del mercato azionario, ildi Risparmiopuò essere una buona soluzione. I Libretti Postali sono davvero prodotti sicuri e affidabili? (ilovetrading.it)Sono strumenti emessi da Cassa Depositi e Prestiti e distribuiti da Poste Italiane e, dal 1875, assicurano dei piccoli guadagni senza osare troppo. Sono sicuri anche perché sono garantiti dallo Stato fino a 100 mila euro. Non prevedono costi di apertura, gestione o chiusura e sono molto semplici da controllare, basta anche solo uno ...